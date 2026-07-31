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Руководство «Сепанга» опровергло слухи о ночном проведении Гран-при Бахрейна

Руководство «Сепанга» опровергло слухи о ночном проведении Гран-при Бахрейна
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Международный автодром «Сепанг» опроверг информацию, что Гран-при Бахрейна Формулы-1 2026 года, который состоится в Малайзии, пройдёт в ночное время.

«Гонка состоится днём, а не ночью», — приводит слова генерального директора трассы Ажана Шафримана Ханифа издание Bernama.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что этап будет проведён при искусственном освещении. Поводом для этого стало время начала гонки, указанное в официальном приложении Формулы-1, где она была обозначена с 20:00 до 22:00 по местному времени.

Напомним, ранее Формула-1 официально подтвердила, что Малайзия примет перенесённый из-за боевых действий на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна со 2 по 4 октября.

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