Руководство «Сепанга» опровергло слухи о ночном проведении Гран-при Бахрейна

Международный автодром «Сепанг» опроверг информацию, что Гран-при Бахрейна Формулы-1 2026 года, который состоится в Малайзии, пройдёт в ночное время.

«Гонка состоится днём, а не ночью», — приводит слова генерального директора трассы Ажана Шафримана Ханифа издание Bernama.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что этап будет проведён при искусственном освещении. Поводом для этого стало время начала гонки, указанное в официальном приложении Формулы-1, где она была обозначена с 20:00 до 22:00 по местному времени.

Напомним, ранее Формула-1 официально подтвердила, что Малайзия примет перенесённый из-за боевых действий на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна со 2 по 4 октября.