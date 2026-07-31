«Глаза были красными от перегрузок». Расселл вспомнил свои первые тесты за «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями о своём первом опыте работы с немецкой командой в Формуле-1. Дебют британца за рулём машины «Мерседеса» состоялся девять лет назад во время шинных тестов на трассе «Хунгароринг».

«Помню, насколько меня тогда поразила скорость машины. Это был очень жаркий день, насколько я помню, температура приближалась к 40°C. После завершения тестов у меня были красные глаза из-за перегрузок. Два дня подряд, первый официальный тест в Формуле-1, да ещё и на «Хунгароринге» за рулём машины 2017 года, которая была невероятно быстрой. Это было очень серьёзное испытание. Также помню, что Кубица тогда тестировал машину «Рено». Для меня было большой честью работать на трассе вместе с гонщиками, на которых я равнялся в детстве.

Что бы сказал себе девятилетней давности? Наслаждайся каждым моментом, потому что время очень быстро летит. Мне кажется, будто всё это было только вчера. Понимаю свой первый круг после выезда из боксов. Когда впервые затормозил перед первым поворотом, моя голова едва не ударилась об руль», — приводит слова Расселла RacingNews365.