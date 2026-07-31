«Фактор Макса Ферстаппена». Штайнер — о шансах «Ред Булл» на победы в сезоне-2026

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер высказался о форме «Ред Булл» в сезоне-2026 после Гран-при Венгрии.

«Думаю, «Ред Булл» сейчас является самым слабым звеном в этой битве команд из топ-4. «Ред Булл» может побеждать — не думаю, что «Ред Булл» сможет это сделать прямо сейчас. Но тут есть фактор «Ред Булл» Макса [Ферстаппена], потому что он всегда что-то вытаскивает.

Он сам был удивлён, что финишировал вторым [в Венгрии]. Он не знал, как это сделал. В любом случае знаем, как он это делает. Если есть возможность, он её использует», — сказал Штайнер в эфире подкаста The Red Flags Podcast.