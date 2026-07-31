15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Фактор Макса Ферстаппена». Штайнер — о шансах «Ред Булл» на победы в сезоне-2026

«Фактор Макса Ферстаппена». Штайнер — о шансах «Ред Булл» на победы в сезоне-2026
Комментарии

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер высказался о форме «Ред Булл» в сезоне-2026 после Гран-при Венгрии.

«Думаю, «Ред Булл» сейчас является самым слабым звеном в этой битве команд из топ-4. «Ред Булл» может побеждать — не думаю, что «Ред Булл» сможет это сделать прямо сейчас. Но тут есть фактор «Ред Булл» Макса [Ферстаппена], потому что он всегда что-то вытаскивает.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

Он сам был удивлён, что финишировал вторым [в Венгрии]. Он не знал, как это сделал. В любом случае знаем, как он это делает. Если есть возможность, он её использует», — сказал Штайнер в эфире подкаста The Red Flags Podcast.

Материалы по теме
Мекис — о Венгрии: не удалось дать Ферстаппену и Хаджару болид, на котором могли атаковать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android