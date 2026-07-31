Штайнер — о победе Норриса в Венгрии: «Макларен» вернулся в число претендентов

Экс-руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне директор коллектива MotoGP Tech3 Гюнтер Штайнер отреагировал на победу Ландо Норриса из коллектива «Макларен» на Гран-при Венгрии.

«Макларены» вернулись в борьбу, но теперь это по-настоящему. Они действительно вернулись в борьбу с «Феррари» и «Мерседесом». На мой взгляд, «Макларен» вернулся в число претендентов на титул. Но в этом году всё меняется так сильно. Напомню, в пятницу [на Гран-при Венгрии] все думали, что «Феррари» легко выиграет, но это пятница. Мы продолжаем забывать, что это, чёрт возьми, пятница», — сказал Штайнер в эфире подкаста The Red Flags Podcast.