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«Я в «Ауди» на много лет». Бортолето — о будущем в Формуле-1

«Я в «Ауди» на много лет». Бортолето — о будущем в Формуле-1
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21-летний бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, выступающий за команду «Ауди», высказался о своём будущем в «Королевских гонках».

«Моё будущее уже связано с «Ауди». Я там на много лет, скажем так. Не могу назвать срок контракта, оставляю это им, если они захотят сделать его публичным. Мне всё равно, это их решение. Но что я могу вам сказать, так это то, что у меня долгий путь [впереди] с ними, это будут многие годы, надеюсь, мы сможем вместе завоевать много великих побед и достижений в будущем», — приводит слова Бортолето Sky Sports.

Сезон-2026 является вторым для бразильца в Формуле-1. Он дебютировал в 2025-м в составе «Кик-Заубера».

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