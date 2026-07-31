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«Мамма Mia! Какое разочарование!» Туррини — о «Феррари» на Гран-при Венгрии

«Мамма Mia! Какое разочарование!» Туррини — о «Феррари» на Гран-при Венгрии
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Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался о «Феррари» по итогам Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Никогда не говори «кот», пока он не в мешке. Это относится и к такому тифози «Феррари», как я. Да здравствует искренность: Мамма Mia! Какое разочарование! Все мечты миллионов фанатов «Феррари» погасли почти сразу, в Венгрии. Леклер ошибся на старте, Хэмилтон быстро оказался зажатым упорной защитой Ферстаппена, и надежды на «красное» воскресенье испарились. Добавлю, раз уж я здесь, что стратегия с пит-уолла тоже не показалась мне безупречной.

Жаль, правда. Потому что предстартовые ожидания не были беспочвенными. Доказательство тому — победа «Макларена» Норриса, машины и гонщика, которые не были на высоте с конца 2025 года. Короче, возможность была, её не использовали, и меня мало утешает тот факт, что «Скудерия» из Маранелло, как ни парадоксально, немного (очень немного) сократила отставание от «Мерседеса» в Кубке конструкторов. Есть ещё вещи, которые нужно наладить, и летний перерыв Вассёр должен использовать именно для того, чтобы приблизиться к тому стандарту совершенства, который необходим, чтобы мечтать о борьбе за победу на любой трассе», — написал Туррини в своём блоге.

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