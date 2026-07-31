Култхард — об «Астон Мартин»: предсказываю, что они выиграют Гран-при в ближайшие два года

Экс-гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об «Астон Мартин» в сезоне-2026.

«Думаю, даже в самом «Астон Мартин» сказали бы: «Мы хотим, чтобы этот сезон был стёрт из истории». Это одно очко было завоёвано, конечно, Фернандо Алонсо в Монако, в гонке, где штрафов было больше, чем гонщиков.

«Астон Мартин»… У них действительно, действительно всё очень плохо, мы должны это сказать. Суть в том, что во всём их отставании в три секунды — примерно секунда приходилась на двигатель, пара секунд — на машину. Но помяните моё слово: они станут самой прогрессирующей командой за следующие два года. Предсказываю, что они выиграют Гран-при в ближайшие два года», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.