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«Делает феноменом». Туррини — об обгоне Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном на ГП Венгрии

«Делает феноменом». Туррини — об обгоне Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном на ГП Венгрии
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Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини высказался об обгоне Макса Ферстаппена («Ред Булл») в борьбе с Льюисом Хэмилтоном («Феррари») на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Оставляю за собой осознание того, что этот странный чемпионат обрёл пару новых главных героев. Посмотрим в ближайшее время, был ли успех «Макларена» вспышкой, возможно, обусловленной особенностями венгерской трассы. Но Норрис точно был очень быстр.

И затем, поскольку я упорно считаю автоспорт замечательным народным романом, посвящаю последние строки Максу Ферстаппену. Он не выиграл, довольствовался вторым местом. Но совершил обгон Хэмилтона, который является квинтэссенцией всего того, что, по нашему мнению, делает гонщика феноменом. Счастливы мы, что можем наслаждаться таким чемпионом!» — написал Туррини в своей колонке.

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