«Показывает доверие к проекту». Бинотто — о слухах про интерес «Ауди» к Пиастри и Сайнсу

Главный операционный директор и главный технический директор «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о составе пилотов команды.

«Интерес к [Оскару] Пиастри и [Карлосу] Сайнсу? Для начала сам не читаю газеты или читаю мало, так что слышу этот слух от вас. Карлос, безусловно, человек, которого я очень хорошо знаю, и его как-то легко и очевидно связывать с «Ауди», но могу только сказать, что я очень доволен составом, который у нас есть.

Часто, когда обсуждают Габриэла [Бортолето] и Нико [Хюлькенберга], слышу, что их дуэт — это хорошее сочетание опыта и, с другой стороны, талантов молодого гонщика. Но вместо этого я бы оценил их иначе. Это два очень быстрых гонщика, счастлив, потому что они оба очень быстры, что прекрасно подходит нам.

Тот факт, что другие гонщики связываются с нашей командой, может только радовать меня, потому что это показывает, что доверие к нашему проекту растёт. Это показывает, что внешнее восприятие того, что однажды мы можем стать конкурентоспособными, больше не слух, а факт», — приводит слова Бинотто RacingNews365.