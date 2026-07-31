Култхард высказался о Ньюи из-за проблем «Астон Мартин» в сезоне-2026

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался об именитом конструкторе и нынешнем руководителе команды «Астон Мартин» Эдриане Ньюи.

«Эдриан — гонщик, он не занимается корпоративным пиаром. Что вы видите, то и получаете, именно поэтому он единственный, кто может с этим справиться. И если бы это была любая другая команда, любой другой конструктор, технический директор или руководитель команды, он, вероятно, уже ушёл бы. Но поскольку это Эдриан, все знают, что он всё сделает правильно», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

После 11 этапов британцы занимают 10-е место в Кубке конструкторов, набрав одно очко.