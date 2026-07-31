Ожье — лучший после первого дня Ралли Финляндии WRC, Грязин — седьмой в WRC2

В пятницу, 31 июля, в окрестностях города Ювяскюля прошёл второй день 10-го этапа чемпионата мира по ралли (WRC) Ралли Финляндии, лучшим по итогам которого стал легендарный французский гонщик и девятикратный чемпион серии Себастьян Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT). Второе время показал лидер сезона из Британии Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2).
Российский гонщик Николай Грязин (Lancia Corse HF), выступающий под флагом Болгарии, стал 17-м в общем зачёте и седьмым в своём классе — WRC2.
WRC. Ралли Финляндии. Результаты первого дня:
1. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) — 1:03:47.4.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +16.3.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +26.7.
4. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +41.3.
5. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +1:04.9.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:24.0.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:29.0.
8. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:30.7.
9. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:56.2.
10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +3:08.7.
…
17. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +4:01.3.