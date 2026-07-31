«Всё больше поражает своей зрелостью». Туррини — о третьем месте Антонелли на ГП Венгрии

Итальянский автоспортивный журналист Лео Туррини прокомментировал третье место Андреа Кими Антонелли («Мерседес») на Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Позвольте мне излить на Кими Антонелли уже привычный поток похвал. На этот раз мой любимчик Гарри Поттер гонялся необычно — в том смысле, что он смог адаптироваться к не очень благоприятным обстоятельствам, стартуя позади. Ему удалось подняться на подиум, хотя он, конечно, хотел бы отказаться от последнего пит-стопа (он даже сказал это по радио!), чтобы приблизить мечту о триумфе, который был бы сенсационным. Однако итальянец из Болоньи на каждом этапе всё больше поражает воображение публики своей зрелостью. Он уверенно лидирует в чемпионате мира, заслуги «Мерседеса» не обсуждаются, но разрыв между ним и напарником [Джорджем] Расселлом огромен.

Теперь во время перерыва Антонелли должен постараться не слишком думать о цифрах, потому что чемпионское признание действительно продолжает приближаться к нему», — написал Туррини в своём блоге.