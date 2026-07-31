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Перес отреагировал на частые сходы «Кадиллака» в дебютном сезоне

Перес отреагировал на частые сходы «Кадиллака» в дебютном сезоне
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36-летний мексиканский гонщик Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Кадиллак», отреагировал на частые сходы в гонках.

«Сход в Венгрии? Это какая-то внутренняя проблема с подвеской. Имею в виду, мы не знаем точно.

Очевидно, будучи новой командой, вы в некоторой степени ожидаете всех этих проблем. Это немного расстраивает, что наши сходы случаются очень часто. Уверен, что мы используем этот летний перерыв, чтобы убедиться, что сможем очистить и улучшить все области в разных отделах. Очень важно, как мы сможем прогрессировать во второй половине сезона», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

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