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Брандл высоко оценил работу Лоусона в сезоне-2026

Брандл высоко оценил работу Лоусона в сезоне-2026
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл высказался о пилоте «Рейсинг Буллз» Лиаме Лоусоне.

«Очень трудно прийти в Формулу-1. Потенциал есть у всех, кто поднимается по карьерной лестнице, но как только ты попадаешь в Формулу-1, всё зависит от того, как справляешься с поставленными задачами. В этом бизнесе тебя оценивают невероятно быстро, во многом несправедливо.

Лиама несколько раз переводили из одной команды «Ред Булл» в другую, но теперь он освоился и нашёл своё место в этой невероятно сложной машине, в этой гонке, со всеми этими шинами, стратегиями и прочим. Теперь его настоящий талант может раскрыться в полной мере», — приводит слова Брандла RacingNews365.

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