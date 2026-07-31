Макс Ферстаппен подвёл итоги первой половины сезона-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», подвёл итоги первой половины сезона-2026.

«Первая половина сезона? Тяжело. В целом было очень тяжело. Были хорошие моменты, яркие, памятные моменты, полагаю, но в целом тяжело. Так что нам нужно попытаться быть более стабильными, немного более универсальными, чтобы уикенды были более простыми.

Кроме того, нам нужно найти больше производительности. Имею в виду, это так банально в конце концов. Затем, помимо поиска большего количества производительности, просто не иметь проблем с текущим пакетом настроек, скажем так, которые у нас есть», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.