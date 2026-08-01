«Чемпионат меняется после перерыва». В «Мерседесе» подвели итоги первой половины сезона

Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста подвёл итоги первой половины сезона-2026 Формулы-1.

«История говорит нам, что чемпионат всегда меняется после летнего перерыва. Давление возрастает на команды, которые лидируют, но оно также возрастает на команды, которые пытаются догнать. Окружение становится более напряжённым, и каждый результат приобретает больший вес.

Именно тогда вы действительно видите силу и устойчивость организации. Именно тогда команды демонстрируют, могут ли они выдержать давление и продолжать выступать, когда ставки становятся выше. Мне очень интересно увидеть, как развернётся эта фаза сезона, потому что именно здесь часто выигрываются или проигрываются чемпионаты», — приводит слова Ресты RacingNews365.