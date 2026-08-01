15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Чемпионат меняется после перерыва». В «Мерседесе» подвели итоги первой половины сезона

«Чемпионат меняется после перерыва». В «Мерседесе» подвели итоги первой половины сезона
Комментарии

Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста подвёл итоги первой половины сезона-2026 Формулы-1.

«История говорит нам, что чемпионат всегда меняется после летнего перерыва. Давление возрастает на команды, которые лидируют, но оно также возрастает на команды, которые пытаются догнать. Окружение становится более напряжённым, и каждый результат приобретает больший вес.

Именно тогда вы действительно видите силу и устойчивость организации. Именно тогда команды демонстрируют, могут ли они выдержать давление и продолжать выступать, когда ставки становятся выше. Мне очень интересно увидеть, как развернётся эта фаза сезона, потому что именно здесь часто выигрываются или проигрываются чемпионаты», — приводит слова Ресты RacingNews365.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен подвёл итоги первой половины сезона-2026
«Всё больше поражает своей зрелостью». Туррини — о третьем месте Антонелли на ГП Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android