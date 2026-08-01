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Хэмилтон отреагировал на информацию, что машины 2026 года подходят ему лучше

Хэмилтон отреагировал на информацию, что машины 2026 года подходят ему лучше
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») прокомментировал комфорт в управлении машинами 2026 года.

«Не думаю, что нынешний стиль пилотажа полезен для кого-либо. Полагаю, мы все должны были вносить корректировки в свои стили. Не чувствую, что внёс больше корректировок в свой пилотаж, чем в любую другую эру. В конечном счёте, могу управлять машиной по-другому, это точно. Могу управлять ею немного более вариативно, чем в предыдущие годы, хотя в гонках, которые я выиграл на машинах предыдущих поколений, управлял точно так же, как и сейчас.

Так что много разговоров, какое поколение машин подходило мне больше, и я всё равно выиграл больше гонок, чем большинство, вероятно, в тот период. Но нынешние машины немного проще, более послушные и лёгкие.

Сейчас у нас нет дельфинирования, работа с педалью газа и мощностью требует много усилий, настройка этого — просто ещё один элемент, который нужно делать с инженерами, тогда как раньше это была просто управляемость, а сегодня это управляемость и менеджмент разрядки, и вы меняете эти значения постоянно, понимаете, где вы можете реально повлиять, нажимая педаль газа наполовину, или нажимая на педаль всего на 10%. Это меняет распределение разрядки на круге, так что понимание этого более важно, чем когда-либо прежде», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

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