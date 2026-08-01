«Это как джекпот». Вольф — о характере и навыках Антонелли

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о 19-летнем итальянском гонщике немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли, лидирующем в сезоне-2026.

«Все любят быстрого гонщика, и когда быстрый гонщик также является приятным человеком и человеком, который поддерживает команду и никогда не говорит плохо, то, очевидно, это как джекпот. В прошлом в Формуле-1 бытовало мнение, что для победы нужно быть ублюдком, нужно быть безжалостным и оппортунистичным.

Я не думаю, что Кими таков. Всё сводится к тому, чтобы ехать быстрее других и быть приятным человеком», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.