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«Это как джекпот». Вольф — о характере и навыках Антонелли

«Это как джекпот». Вольф — о характере и навыках Антонелли
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о 19-летнем итальянском гонщике немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли, лидирующем в сезоне-2026.

«Все любят быстрого гонщика, и когда быстрый гонщик также является приятным человеком и человеком, который поддерживает команду и никогда не говорит плохо, то, очевидно, это как джекпот. В прошлом в Формуле-1 бытовало мнение, что для победы нужно быть ублюдком, нужно быть безжалостным и оппортунистичным.

Я не думаю, что Кими таков. Всё сводится к тому, чтобы ехать быстрее других и быть приятным человеком», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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