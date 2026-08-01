Руководитель «Макларена» оценил прогресс Норриса после победы на ГП Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о Ландо Норрисе после победы на Гран-при Венгрии.

«Я был весьма впечатлён Ландо, наблюдая за тем, как он отреагировал на первую треть сезона в прошлом году. Были взлёты и падения, были некоторые трудности, были чёткие моменты для обучения, которые нужно было пересмотреть и извлечь уроки, и он принял этот вызов. Он работал над собой в первую очередь как личность. Группа инженеров вокруг него, всё окружение — была проделана большая работа по развитию с личной и гоночной точек зрения.

То, что мы увидели здесь [в Венгрии], является продолжением этой траектории. Ландо гораздо увереннее в себе. Он гораздо лучше осознаёт инструменты, которыми располагает в своём пилотировании, как их использовать, и он также лучше контролирует свои эмоции. [В Венгрии], когда он был позади Оскара, он несколько раз говорил, что у него есть запас темпа, но он не был сильно разочарован. Тот факт, что он не испытал таких чувств разочарования, позволил ему использовать темп в нужное время и привёл его к победе. Мы увидели отличную траекторию развития Ландо», — приводит слова Стеллы RacingNews365.