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Руководитель «Макларена» оценил прогресс Норриса после победы на ГП Венгрии

Руководитель «Макларена» оценил прогресс Норриса после победы на ГП Венгрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о Ландо Норрисе после победы на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:39:56.180
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+15.080
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+18.728

«Я был весьма впечатлён Ландо, наблюдая за тем, как он отреагировал на первую треть сезона в прошлом году. Были взлёты и падения, были некоторые трудности, были чёткие моменты для обучения, которые нужно было пересмотреть и извлечь уроки, и он принял этот вызов. Он работал над собой в первую очередь как личность. Группа инженеров вокруг него, всё окружение — была проделана большая работа по развитию с личной и гоночной точек зрения.

То, что мы увидели здесь [в Венгрии], является продолжением этой траектории. Ландо гораздо увереннее в себе. Он гораздо лучше осознаёт инструменты, которыми располагает в своём пилотировании, как их использовать, и он также лучше контролирует свои эмоции. [В Венгрии], когда он был позади Оскара, он несколько раз говорил, что у него есть запас темпа, но он не был сильно разочарован. Тот факт, что он не испытал таких чувств разочарования, позволил ему использовать темп в нужное время и привёл его к победе. Мы увидели отличную траекторию развития Ландо», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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