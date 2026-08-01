«Сокрушительная демонстрация скорости». Палмер — о победе Норриса на Гран-при Венгрии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, Джолион Палмер прокомментировал победу гонщика «Макларена» британца Ландо Норриса на Гран-при Венгрии.

«Его демонстрация скорости во время пит-стопа Пиастри была сокрушительной, он был более чем на одну секунду быстрее австралийца на круге, на тех же шинах. Даже без проблем с Сайнсом Оскар ни за что не смог бы выиграть гонку, когда стратегии разделились. Ландо реализовал свой темп в чистом воздухе.

Если бы Норрис заехал на пит-стоп и выехал позади Пиастри, его преимущество было бы слишком велико, чтобы его удержать. Похоже, что стиль пилотирования Норриса позволил ему быть быстрым, но в то же время сберечь шины», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.