Вольф — о воспитании Антонелли: назовите хоть одного гонщика, кто закончил школу

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о воспитании Андреа Кими Антонелли.

«Изменится ли его характер? Мы не знаем, что произойдёт через три года. Для меня это не похоже на то, потому что у него действительно прочное воспитание.