Вольф — о воспитании Антонелли: назовите хоть одного гонщика, кто закончил школу

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о воспитании Андреа Кими Антонелли.
«Изменится ли его характер? Мы не знаем, что произойдёт через три года. Для меня это не похоже на то, потому что у него действительно прочное воспитание.
Какой гонщик сдал экзамены A-levels или Baccalauréat? Назовите мне хоть одного, кто закончил школу. Никто. Его родители сказали: «В понедельник утром после картинговой гонки ты идёшь в школу». В нашей организации мы пытаемся направлять его как можно больше и следить за тем, чтобы он не потерял голову, даже если он становится всё более успешным», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.