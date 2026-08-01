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Вольф — о воспитании Антонелли: назовите хоть одного гонщика, кто закончил школу

Вольф — о воспитании Антонелли: назовите хоть одного гонщика, кто закончил школу
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о воспитании Андреа Кими Антонелли.

«Изменится ли его характер? Мы не знаем, что произойдёт через три года. Для меня это не похоже на то, потому что у него действительно прочное воспитание.

Какой гонщик сдал экзамены A-levels или Baccalauréat? Назовите мне хоть одного, кто закончил школу. Никто. Его родители сказали: «В понедельник утром после картинговой гонки ты идёшь в школу». В нашей организации мы пытаемся направлять его как можно больше и следить за тем, чтобы он не потерял голову, даже если он становится всё более успешным», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

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