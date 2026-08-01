Бриаторе сказал Колапинто искать новую команду из-за переговоров с Алонсо — Auto sport Web

45-летний двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») активно участвует в переговорах о возвращении в «Альпин», о чём сообщили в японском издании Auto sport Web.

«Как и в случае с [Максом] Ферстаппеном, результаты Алонсо в этом сезоне значительно ниже минимальных стандартов, оговоренных в контракте, и он имеет возможность покинуть «Астон Мартин».

На этом фоне переговоры с «Альпин», в которых участвует Gucci, ставший титульным спонсором команды на 2027 год, ускорились за последний месяц. Контракт с Gucci может позволить «Альпин» оплатить высокую зарплату Алонсо. Вполне вероятно, что он примет решение вернуться в свою бывшую команду, чтобы завершить карьеру в Формуле-1.

Говорят, что Флавио Бриаторе, исполнительный советник «Альпин», сообщил Франко Колапинто, который находится в аренде из «Уильямса», что ему следует искать другое место на следующий сезон. Менеджмент Колапинто уже начал обсуждать с «Уильямсом» возможные варианты на будущее, учитывая вероятность его досрочного ухода из «Альпин». На данный момент в «Уильямсе» нет свободных мест, но Сайнс может принять решение покинуть команду в конце сезона.

Если Алонсо покинет «Астон Мартин», главным кандидатом в списке Лоуренса Стролла станет Сайнс, поскольку он будет единственным топ-гонщиком, доступным на рынке», — говорится в статье.