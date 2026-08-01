Мартин Брандл: карьера Сайнса застопорилась

Обозреватель Мартин Брандл высказался о положении испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Уильямсе».

«Карлос действительно был настроен, не так ли? Он принял решение не переходить в «Ауди», чего, как я понимаю, хотел его отец, у них сложились долгосрочные отношения с «Ауди». Теперь Карлос открыт для вариантов. Он выступал за многие команды. Кажется, это уже шестая команда для него на стартовой решётке, что разочаровывает. Его карьера и жизнь застопорились, что, учитывая возраст молодёжи, не лучший вариант, мягко говоря», — приводит слова Брандла издание GPFans.

Карлос Сайнс пришёл в паддок Ф-1 в футболке сборной Испании