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Мартин Брандл: карьера Сайнса застопорилась

Мартин Брандл: карьера Сайнса застопорилась
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Обозреватель Мартин Брандл высказался о положении испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Уильямсе».
«Карлос действительно был настроен, не так ли? Он принял решение не переходить в «Ауди», чего, как я понимаю, хотел его отец, у них сложились долгосрочные отношения с «Ауди». Теперь Карлос открыт для вариантов. Он выступал за многие команды. Кажется, это уже шестая команда для него на стартовой решётке, что разочаровывает. Его карьера и жизнь застопорились, что, учитывая возраст молодёжи, не лучший вариант, мягко говоря», — приводит слова Брандла издание GPFans.

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