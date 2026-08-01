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«Отрицать величие невозможно». Хаджар — о роли напарника Ферстаппена в «Ред Булл»

«Отрицать величие невозможно». Хаджар — о роли напарника Ферстаппена в «Ред Булл»
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21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал, испытывал ли давление из-за того, что стал напарником Макса Ферстаппена.

«Повлияли ли на меня трудности других напарников Ферстаппена? Очевидно, ты приходишь и осознаёшь, куда ты попал. У меня определённо были некоторые сомнения, потому что это Макс; отрицать его величие невозможно.

Так что немного сомнений, немного давления, но пока всё идёт почти так, как я хотел. Но да, это определённо было у меня в мыслях», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

После 11 этапов Хаджар занимает восьмое место в чемпионате с 68 очками, уступая 41 балл Ферстаппену (109).

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