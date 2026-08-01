Экс-пилот Ф-1 Бергер оказался впечатлён силовой установкой «Ред Булл»

66-летний бывший австрийский гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я фанат Макса. Я думаю, он выдающийся гонщик. Когда я оцениваю «Ред Булл», то понимаю, что они построили совершенно новый двигатель. Да, они привлекли людей из других компаний, но конкурировать с опытом «Мерседеса» или «Феррари» и оказаться конкурентоспособными уже в первый год создания собственного двигателя — это действительно впечатляет.

То, что у них сейчас есть проблемы с надёжностью, неприятно, особенно когда это касается антикрыльев, но у других тоже есть проблемы с надёжностью. Я думаю, если Макс продолжит спокойно работать с командой и они привлекут ещё несколько хороших людей, я бы сказал, что через 6-12 месяцев я вижу их снова очень, очень конкурентоспособными», — приводит слова Бергера пресс-служба Формулы-1.