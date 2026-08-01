Албон — об «Уильямсе»: искренне думал, что в 2027-м будем бороться за подиум

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон («Уильямс») высказался о сложном сезоне-2026 для команды.

«Определённо чувствуется, что мы откатились на два-три года назад. Когда смотришь на прошлый год и думаешь: «Сколько времени нам понадобится, чтобы стать топ-командой?»… Возможно, я был оптимистичен, но я искренне думал, что в 2027 году мы сможем начать бороться за стабильные попадания на подиум и, возможно, претендовать на случайные победы.

Думал, что сможем покинуть середину пелотона и будем бороться с этими командами из топ-4. Так что у нас сейчас есть серьёзный откат, если посмотреть на то, где мы находимся в этом году», — приводит слова Албона RacingNews365.