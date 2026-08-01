Берман — о возможности перехода в «Феррари»: не хочу просидеть в ожидании пять лет

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман высказался о своих карьерных перспективах и возможности перехода в «Феррари».

«Если говорить о моём будущем, оно неидеально, очевидно. Но я всё ещё молод. Мне всего 21 год. Я никуда не спешу. Для меня нормально оставаться в «Хаасе».

Моей целью остаётся стать пилотом «Феррари» однажды. Но, очевидно, я не хочу просидеть три, четыре или пять лет в ожидании, когда освободится место, потому что нет никаких гарантий, а я рискую впустую потратить лучшие годы в карьере. Моя конечная цель эгоистичная, но это нормально, потому что я здесь, чтобы бороться за титулы», — сказал Берман Beyond The Grid.