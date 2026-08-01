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«Изменения в регламенте вскрыли проблемы». Албон — о сложностях «Уильямса» в 2026-м

«Изменения в регламенте вскрыли проблемы». Албон — о сложностях «Уильямса» в 2026-м
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Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон высказался о проблемах, с которыми столкнулся «Уильямс» в сезоне-2026.

«Отчасти наши трудности связаны с тем, что мы отстаём от других команд, и изменения в регламенте этого сезона вскрыли эти проблемы. Мы столкнулись с теми же сложностями, что и другие команды, и мы обнаружили, что есть более серьёзные аспекты, которые нам нужно изменить, и мы работаем над их исправлениями.

Но это расстраивает всех нас. Мы все испытываем разочарование от того, что нам придётся продолжать в том же духе ещё какое-то время», — приводит слова Албона издание RacingNews365.

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