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«Будем сильнее». Хэмилтон подвёл итоги первой половины сезона-2026

«Будем сильнее». Хэмилтон подвёл итоги первой половины сезона-2026
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Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты итальянской команды в первой половине сезона-2026.

«Учитывая, что на прямых в первой половине сезона нам не хватало примерно трёх-четырёх десятых секунды из-за недостаточной мощности, первая часть чемпионата получилась просто отличной. Я знаю, что ребята очень усердно работают, чтобы подготовить обновления, которые помогут решить эту проблему.

Мы привозили обновления практически на каждом этапе. Надеюсь, во второй половине сезона нас ждут новые улучшения и мы продолжим двигаться вперёд. Думаю, вторая половина чемпионата будет для нас сильнее. Обычно именно вторая часть сезона складывается для меня лучше. Поэтому я собираюсь использовать этот перерыв, чтобы перезагрузиться и вернуться более сильным, более подготовленным физически и психологически», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

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