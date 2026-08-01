Георгий Чивчян выиграл квалификацию RDS GP на домашней трассе «Красное кольцо»

В Красноярске на трассе «Красное кольцо» завершилась квалификация пятого этапа Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Первую строчку занял четырёхкратный обладатель титула RDS GP Георгий Чивчян. Лидер команды Takayama Forward Auto смог проехать на 98,5 балла. Вторую строчку занял Денис Мигаль (Fresh Racing), третью — Дамир Идиятулин (Fresh Racing).

«Победа в квалификации в Красноярске — очень нужная история. Это означает, что я понял, что просят судьи. Сейчас попробуем закрепить в тренировках, чтобы завтра в парных заездах показывать то же самое. Надеюсь, по сетке мой выигрыш в квалификации позволит мне расставиться со своими одноклубниками в разные части сетки. «Красное кольцо» — одна из самых зрелищных трасс. Сейчас я редко здесь езжу и рад, что трасса дружелюбна ко мне в этом году», — приводит слова Чивчяна пресс-служба серии.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Гран-При РДС 2026. 5-й этап. «Красное кольцо». ТОП-32

Георгий Чивчян — bye run

Сергей Кузнецов – Дмитрий Путилин

Пётр Бородин – bye run

Дмитрий Щербина — Антон Клямко

Дамир Идиятулин — bye run

Иван Пальмин — Иван Никулин

Данила Воробьёв — Артур Зелёный

Томми Кайли — Андрей Астапов

Денис Мигаль — bye run

Антон Козлов — bye run

Роман Тиводар — Илья Фёдоров

Антон Козлов — bye run

Григорий Гусев — Тимофей Добровольский

Аркадий Цареградцев — bye run

Артём Лейтис — Антон Дмитриенко

Владислав Попов — Сергей Корнеев

Михаил Давидянц — Илья Попов

Участникам учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров, которые проходят в рамках этапов Гран-При Российской Дрифт Серии при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior, в Красноярске удалось то, что не смогли сделать взрослые пилоты. Несмотря на то что все юниоры выступают на «Красном кольце» на новой для них технике, арендованной специально под уикенд, Тимофей Колобов смог проехать на максимально возможные 100 баллов. Для молодого спортсмена это третий квалификационный успех после победы в квалификациях УТС на этапе «Зимнего кубка РДС» в январе 2026 года и на втором этапе RDS Open в мае.

Фото: Пресс-служба RDS GP

Борьба на пятом этапе Гран-При Российской Дрифт Серии продолжится завтра, 2 августа.