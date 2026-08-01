«Это не наш приоритет». Бриаторе — о ситуации с пилотами в «Альпин»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что на текущем этапе развития команда сосредоточена не на поиске нового лидера, а на построении конкурентоспособного коллектива.

«Сейчас гонщики для нас не являются главным приоритетом. На данном этапе важно, чтобы гонщик вписывался в команду, когда ты понимаешь, что именно он способен дать те две, три или даже десять десятых секунды, которые действительно имеют значение. Сейчас же нам нужно строить команду. Нам нужно выстроить доверие между инженерами, наладить взаимопонимание между всеми сотрудниками. Не забывайте: когда мы пришли в эту команду, в ней работало около 1200-1300 человек. Сейчас их осталось около 900. Сегодня мой главный приоритет — построить сильную гоночную команду. Именно это сейчас важнее всего», — сказал Бриаторе в видео для The Race.