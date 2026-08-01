Крофт допустил, что Ферстаппен может готовить почву для ухода из «Ред Булл»

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт предположил, что многочисленные жалобы четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на болид RB22 могут быть связаны с возможным уходом из «Ред Булл».

«Какова истинная причина? Что за этим стоит? Действительно ли есть серьёзная проблема или Макс просто хочет дать понять всем, что его не устраивает нынешняя ситуация? Насколько я понимаю, машина «Ред Булл» очень хороша, когда всё работает идеально. Но стоит появиться даже небольшому отклонению, например, повреждению от камня или лёгкому контакту переднего антикрыла, как этого уже достаточно, чтобы нарушить её баланс. И как только баланс нарушается, пилотировать машину становится невероятно сложно. Она постоянно находится на грани. Когда всё в порядке, она очень, очень быстрая. Но стоит чему-то пойти не так, и всё становится очень плохо.

То, как много Макс жаловался по радио на протяжении всей гонки, заставляет меня думать, что здесь есть и другие мотивы. Какие именно? Кто знает. Не пытаются ли Макс и его представители совместными усилиями организовать ему уход из «Ред Булл», возможно, в «Макларен»? Может ли это произойти? Мы постоянно об этом говорим, но ответа пока не знаем», — сказал Крофт в подкасте The F1 Show.