Паяри стал лидером на домашнем Ралли Финляндии WRC после аварии Ожье на 17-м СУ

Финский гонщик заводской команды «Тойота» Сами Паяри завершил третий день Ралли Финляндии в статусе лидера общего зачёта после схода восьмикратного чемпиона мира Себастьена Ожье. Перед заключительным днём финн опережает Оливера Сольберга на 46,4 секунды. Третье место занимает Элфин Эванс.

Француз, лидировавший с пятницы, попал в серьёзную аварию на 17-м СУ. Его машина на высокой скорости вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Ожье и его штурман самостоятельно выбрались из автомобиля, после чего были доставлены в больницу для обследования в качестве меры предосторожности.

Эльфин Эванс также перевернулся во время прохождения 14-го спецучастка, упав со второго на пятое место, но смог отыграться и вернуться в топ-3.

Российский гонщик Николай Грязин (Lancia Corse HF), выступающий под флагом Болгарии, стал 13-м в общем зачёте.

WRC. Ралли Финляндии. Результаты третьего дня:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 2:00:38.

2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +46.4.

3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:36.3.

4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:40.1.

5. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:54.5.

6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:52.9.

7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:54.4.

8. Яри-Матти Латвала (Toyota Gazoo Racing WRT) +6:50.8.

9. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) +7:01.1.

10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +7:04.2.

…

13. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +8:15.5.