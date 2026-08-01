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WRC — десятый этап, третий день — сезон-2026. Ралли Финляндии

Паяри стал лидером на домашнем Ралли Финляндии WRC после аварии Ожье на 17-м СУ
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Финский гонщик заводской команды «Тойота» Сами Паяри завершил третий день Ралли Финляндии в статусе лидера общего зачёта после схода восьмикратного чемпиона мира Себастьена Ожье. Перед заключительным днём финн опережает Оливера Сольберга на 46,4 секунды. Третье место занимает Элфин Эванс.

WRC 2026. Этап 10, Ювяскюля, Финляндия
Ралли Финляндии. Общий зачёт
01 августа 2026, суббота. 19:06 МСК
Окончено
1
Сами Паяри
Toyota Gazoo Racing WRT2
2:00:38.0
2
Оливер Сольберг
Toyota Gazoo Racing WRT
+46.4
3
Эльфин Эванс
Toyota Gazoo Racing WRT
+1:36.3

Француз, лидировавший с пятницы, попал в серьёзную аварию на 17-м СУ. Его машина на высокой скорости вылетела с трассы и несколько раз перевернулась. Ожье и его штурман самостоятельно выбрались из автомобиля, после чего были доставлены в больницу для обследования в качестве меры предосторожности.

Эльфин Эванс также перевернулся во время прохождения 14-го спецучастка, упав со второго на пятое место, но смог отыграться и вернуться в топ-3.

Российский гонщик Николай Грязин (Lancia Corse HF), выступающий под флагом Болгарии, стал 13-м в общем зачёте.

WRC. Ралли Финляндии. Результаты третьего дня:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 2:00:38.
2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +46.4.
3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:36.3.
4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:40.1.
5. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:54.5.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:52.9.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:54.4.
8. Яри-Матти Латвала (Toyota Gazoo Racing WRT) +6:50.8.
9. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) +7:01.1.
10. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +7:04.2.

13. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +8:15.5.

Предыдущий день:
Ожье — лучший после второго дня Ралли Финляндии WRC, Грязин — седьмой в WRC2
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