Бриаторе оценил состав пилотов «Альпин» в нынешнем сезоне-2026

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высоко оценил пару пилотов французский команды Пьера Гасли и Франко Колапинто.

«Что касается нынешних пилотов, то я считаю, что у нас всё в порядке. Если говорить о шести сильнейших гонщиках, то, на мой взгляд, Пьер входит в их число. Дело не в этом. Просто нам нужна более конкурентоспособная машина, чтобы люди на базе стали увереннее в себе. Именно этого нам сейчас и нужно добиться. А когда те самые две десятые действительно начнут играть решающую роль, тогда почему бы не сделать ставку на Пьера? Почему бы не довериться тем гонщикам, которые уже есть у нас?

Что касается Франко, он ещё очень молод. Для него это первый полноценный сезон в Формуле-1, и по сравнению с прошлым годом он прибавил на все сто процентов. Никогда не знаешь, как будет развиваться молодой пилот. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Бриаторе в видео для The Race.