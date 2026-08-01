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Андреа Стелла: во второй половине сезона мы увидим очень сильного Оскара Пиастри

Андреа Стелла: во второй половине сезона мы увидим очень сильного Оскара Пиастри
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что ожидает прогресса от пилота Оскара Пиастри во второй половине сезона. По словам Стеллы, австралиец продолжает адаптироваться к машинам нового поколения и в этом направлении есть значительный потенциал для прибавки в скорости.

«Оскар всё ещё адаптируется к этим машинам 2026 года и к условиям низкого сцепления. Здесь есть возможность прибавить в темпе, и он вместе со своей инженерной группой и всей командой проводит большую работу. Поэтому я думаю, что во второй половине сезона мы увидим очень сильного Оскара», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.

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