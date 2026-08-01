Андреа Стелла: во второй половине сезона мы увидим очень сильного Оскара Пиастри

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что ожидает прогресса от пилота Оскара Пиастри во второй половине сезона. По словам Стеллы, австралиец продолжает адаптироваться к машинам нового поколения и в этом направлении есть значительный потенциал для прибавки в скорости.

«Оскар всё ещё адаптируется к этим машинам 2026 года и к условиям низкого сцепления. Здесь есть возможность прибавить в темпе, и он вместе со своей инженерной группой и всей командой проводит большую работу. Поэтому я думаю, что во второй половине сезона мы увидим очень сильного Оскара», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.