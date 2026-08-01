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Хаджар: грустно считать хорошими те трассы, где расход энергии не становится проблемой

Хаджар: грустно считать хорошими те трассы, где расход энергии не становится проблемой
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар признался, что особенности машин нового поколения изменили его восприятие некоторых трасс Формулы-1.

«Приятно снова достигать максимальной скорости только в конце прямой. Это возвращение к классическим гонкам. Немного грустно считать хорошими те трассы, где расход энергии не становится такой большой проблемой. Теперь мы именно так и оцениваем трассы. Понимаете, Спа считается одной из лучших трасс в мире, но пилотировать там было едва ли не тяжелее всего именно из-за особенностей нынешних машин. Поэтому приятно вернуться к трассам такого типа. Мы ожидаем, что в Зандворте тоже всё будет хорошо, так что нужно наслаждаться этим, пока есть возможность, ведь затем нас ждёт Монца», — приводит слова Хаджара GPblog.

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