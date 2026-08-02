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Команда Макса Ферстаппена одержала первую победу в GT World Challenge Europe

Команда Макса Ферстаппена одержала первую победу в GT World Challenge Europe
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Команда четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена — Mercedes-AMG Team Verstappen Racing — одержала первую победу в GT World Challenge Europe. Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья выиграли первую гонку этапа Sprint Cup на трассе «Маньи-Кур» во Франции.

Экипаж Mercedes-AMG GT3 EVO под номером 3 стартовал с поул-позиции. Гунон во время первого отрезка создал преимущество около восьми секунд, после чего Хункаделья сохранил лидерство после обязательной смены пилотов.

За 21 минуту до финиша произошла авария с участием нескольких автомобилей, из-за которой был введён режим Full Course Yellow. После рестарта преимущество Хункадельи сократилось менее чем до трёх секунд. Пилот «Феррари» Артур Леклер и гонщик «Астон Мартин» Никки Тим быстрее прогрели шины, однако испанец удержал первую позицию и пересёк финишную черту на 2,597 секунды раньше ближайшего преследователя.

Второе место занял экипаж AF Corse Ferrari 296 GT3 Evo в составе Артура Леклера и Тома Нойбауэра, стартовавший девятым. Третьими финишировали Никки Тим и Кобе Паувелс на «Астон Мартин» команды Comtoyou Racing.

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