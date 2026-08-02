Фиттипальди — об успехах Хэмилтона: машина раскрывает талант гонщика

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди считает, что изменения в техническом регламенте помогли пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону вновь бороться за победы.

«Я был очень рад видеть, что Льюис и «Феррари» наконец-то поехали быстро. Помню, в прошлом году… Со мной такое происходило и в IndyCar, и в Формуле-1: когда становишься старше, люди начинают говорить: «Ну всё, он уже не может пилотировать». В прошлом году все критиковали Льюиса: «Он не способен обыграть Леклера, он слишком стар». А теперь он снова на высоте. Думаю, это здорово для нашего спорта, здорово для болельщиков. Видеть, как «Феррари» снова побеждает и как снова побеждает Льюис, — это просто великолепно.

Есть ещё одна вещь, о которой почти никто не говорит, — это новая машина. Она стала компактнее и получила меньше прижимной силы. На мой взгляд, из-за этого ехать быстро стало сложнее. Думаю, такие машины сильнее раскрывают талант гонщика. Считаю, это одна из причин, почему Льюис прибавил: благодаря своему контролю над машиной и чувству автомобиля. Он невероятно талантливый пилот. Сейчас идёт его второй сезон в «Феррари», он уже хорошо знает инженеров и понимает, как работает команда», — приводит слова Фиттипальди официальный сайт Формулы-1.