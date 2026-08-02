Вольф рассказал, почему «Мерседес» сместил акцент с обновлений на вторую половину сезона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о стратегии команды по внедрению улучшений болида W17 в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Нам нужно очень грамотно подходить к тому, когда именно привозить обновления. Нужно понимать, в какой момент они окажут наибольшее влияние на скорость машины, а не просто устанавливать их на каждом Гран-при, как мы делали раньше. Сейчас так поступать уже нельзя. Рано или поздно обновления всё равно придётся внедрять. Вероятно, благодаря этому вы немного оторвётесь от соперников. Затем преимущество постепенно нивелируется, а другие команды начнут прибавлять сильнее.

Да, мы привезём обновления. Внимательно следим за тем, какой объём доработок можем себе позволить. На данный момент с точки зрения лимита бюджетов мы находимся в хорошем положении. Постарались сделать так, чтобы большая часть обновлений пришлась на вторую половину сезона. Посмотрим, будет ли этого достаточно», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.