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«У меня есть мнение по этому поводу». Хилл дал совет Пиастри после инцидента с Сайнсом

«У меня есть мнение по этому поводу». Хилл дал совет Пиастри после инцидента с Сайнсом
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Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл отреагировал на инцидент между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и «Уильямса» Карлосом Сайнсом на Гран-при Венгрии.

«У меня есть своё мнение по этому поводу. Хотите его услышать? Вы должны исходить из того, что каждый будет пытаться вас выбить!» — написал Хилл в социальной сети.

На уикенде в Венгрии Пиастри претендовал на победу, когда догонял Сайнса на круге. Испанский пилот в тот момент боролся за позицию с Фернандо Алонсо на «Астон Мартин». Сайнс проигнорировал семь сигналов синих флагов и в итоге столкнулся с Пиастри во втором повороте. Австралиец по радио назвал соперника идиотом, а после гонки жёстко раскритиковал его.

Читать далее:
«Обычный гоночный инцидент». Сайнс — о контакте с Пиастри на ГП Венгрии
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