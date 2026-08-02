«У меня есть мнение по этому поводу». Хилл дал совет Пиастри после инцидента с Сайнсом

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл отреагировал на инцидент между пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и «Уильямса» Карлосом Сайнсом на Гран-при Венгрии.

«У меня есть своё мнение по этому поводу. Хотите его услышать? Вы должны исходить из того, что каждый будет пытаться вас выбить!» — написал Хилл в социальной сети.

На уикенде в Венгрии Пиастри претендовал на победу, когда догонял Сайнса на круге. Испанский пилот в тот момент боролся за позицию с Фернандо Алонсо на «Астон Мартин». Сайнс проигнорировал семь сигналов синих флагов и в итоге столкнулся с Пиастри во втором повороте. Австралиец по радио назвал соперника идиотом, а после гонки жёстко раскритиковал его.