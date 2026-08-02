Сайнс вслед за Ферстаппеном и Алонсо заявил о желании выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о планах на жизнь после завершения карьеры в Формуле-1. Испанец признался, что хотел бы принять участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

«Вижу себя выступающим в какой-нибудь другой категории. Очень хочу принять участие в «24 часах Ле-Мана». Если собрать хорошую команду GT3, в которой мне будет интересно, с удовольствием бы этим занялся. Думаю, в конечном счёте всё сводится к тому, чтобы получать удовольствие от автоспорта, находясь уже в другой роли, не такой, как сейчас. Сегодня на нас лежит ответственность, мы испытываем давление и должны поддерживать команду и добиваться результатов. Но в будущем могли бы заниматься этим просто для себя.

Автоспорт ради чистого удовольствия. На мой взгляд, это самый классный вид спорта: ехать на машине по трассе настолько быстро, насколько можешь, делать это вместе с друзьями, сравнивать себя с ними. Может быть, даже учить кого-то из своих друзей», — заявил Сайнс в подкасте команды Team Torque.