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Fox потребовала от IndyCar минимум 35 машин на «Инди-500» в 2027 году — источник

Fox потребовала от IndyCar минимум 35 машин на «Инди-500» в 2027 году — источник
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Телеканал Fox, являющийся титульным спонсором IndyCar, потребовал от руководства серии обеспечить участие минимум 35 машин на гонке «Инди-500» в 2027 году. Ожидается, что команды с тремя болидами выставят четвёртый экипаж на главную гонку сезона, сообщает бывший радиоведущий в Индианаполисе Тони Донохью.

По информации источника, Fox настаивает на увеличении стартового поля для создания драмы с «выбиванием» (bumping) — квалификационной процедурой, при которой машины, не попавшие в основную сетку, могут вытеснить более медленных участников. Руководство канала считает, что это повысит зрелищность и интерес к событию.

«Макларен» уже выставляет четвёртую машину на «Инди-500». Ожидается, что к команде присоединятся Chip Ganassi Racing и Team Penske, которые также заявят по дополнительному болиду, чтобы достичь минимальной отметки в 35 участников.

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