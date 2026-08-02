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Серхио Перес рассказал, чему научился у Макса Ферстаппена во времена работы в «Ред Булл»

Серхио Перес рассказал, чему научился у Макса Ферстаппена во времена работы в «Ред Булл»
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Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что четыре сезона в одной команде с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном помогли ему прибавить в скорости.

«За четыре года рядом с Максом я понял, что он движущая сила. Хотя у него есть вся поддержка, о которой только может мечтать гонщик, Ферстаппен сам по себе представляет огромную силу. Он выдающийся и очень разносторонний пилот во всех аспектах. Это также многому научило меня в плане лидерства внутри команды. Макс — прирождённый лидер, который подталкивает всех вокруг себя к повышению результатов. Он точно знает, что нужно, чтобы ехать быстро, понимает, чего ему не хватает.

Ферстаппен ещё и невероятно трудолюбив. Возможность учиться у Макса и в течение четырёх лет видеть всё это своими глазами, выступая на совершенно разных машинах, определённо сделала меня более быстрым гонщиком. Задавать команде определённое направление и вести её за собой умеют немногие пилоты. Точно объяснять, чего нам не хватает, как добиться нужного результата, — это очень редкое качество, которому я научился», — приводит слова Переса издание Motorsport.

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