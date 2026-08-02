Карлос Сайнс назвал сроки, в которые примет решение о будущем в Формуле-1

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что ещё не принял решения о своём будущем в Формуле-1. Испанец намерен обдумать следующий шаг во время летнего перерыва в чемпионате.

«Честно говоря, не знаю. Не могу назвать вам конкретную дату, но, как и говорил, планировал дождаться лета, чтобы сесть вместе со своей командой и всё обсудить. Поговорить с ними, с Джеймсом [Ваулзом] и всеми остальными о будущем команды и о своём будущем в её составе. Ожидаю, что летом начнём принимать решение и лучше понимать общую ситуацию, но точных сроков не знаю», — приводит слова Сайнса-младшего издание Motorsport Week.