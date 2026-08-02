Флавио Бриаторе: спринты должны проходить на каждом этапе Формулы-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что спринтерские гонки должны проводиться на всех этапах Формулы-1. По его мнению, это повысит зрелищность и даст зрителям больше эмоций.

«Мир полностью меняется. Формула-1 — это уже не просто гонки, а большое событие. Даже если человек не слишком интересуется самой гонкой, он хочет присутствовать, потому что это Формула-1. Это похоже на футбол: стадионы во время чемпионата мира заполнены, хотя зрители на самых дальних местах едва могут разглядеть игроков. Но им важно быть частью события и потом сказать: «Я был на чемпионате мира в Мексике».

Формула-1 стала таким же событием. Все хотят быть его частью. Liberty Media и Стефано Доменикали очень хорошо управляют этим спросом. Есть шесть или семь крупных групп, которые хотят купить команду или инвестировать в чемпионат. Но «Рено» не продаётся. Другие команды тоже говорят: «Нет, мы хотим остаться». Если всё продолжится в таком же направлении, Формула-1 будет расти.

Не знаю, насколько большим будет этот рост в будущем, но нам необходимо немного изменить и сами гоночные уикенды. Считаю, что спринты должны проходить на каждом этапе. Нужно давать зрителям больше. Сейчас почти ничего не предлагаем им в пятницу: утром проходят только тренировочные сессии — пилоты выезжают на несколько кругов и возвращаются в боксы. Зрителям это не так интересно. Затем в субботу проходит квалификация, а потом гонка. И всё. Со спринтом у болельщиков будет две гонки, два старта, а пилоты будут бороться за результат, а не просто работать на инженеров. По моему мнению, при 24 этапах должно быть 24 спринта», — сказал Бриаторе в подкасте для The Race.