Руководитель «Хааса» Аяо Комацу заявил, что Формула-1 стала слишком сложной

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу выразил обеспокоенность чрезмерной технической сложностью нынешней Формулы-1. По его словам, действующий регламент делает спорт непонятным как для зрителей, так и для самих гонщиков.

«Сейчас многое просто стало слишком сложным. Формуле-1 нужно снова стать проще, в том числе и для зрителей. Важно, чтобы каждый мог понимать этот спорт, независимо от того, насколько глубоко человек погружается в технические детали. Поэтому в некоторых областях Формуле-1 нужно стать более понятной.

На одних трассах это имеет большее значение, чем на других, Спа точно относится к самым сложным. Мы уже внесли некоторые улучшения, но требуется постоянное развитие. Есть непреднамеренные или вторичные последствия. Сейчас система зависит от того, что гонщики должны выполнять определённые действия абсолютно точно. Но контроль снова должен в большей степени находиться у самого пилота. Гонщик должен ехать на пределе сцепления, например, в квалификации нажимать на газ именно в тот момент, когда чувствует, что задние колёса ещё не начинают пробуксовывать. Ведь именно это и является сутью нашего спорта. И именно в этом и заключается проблема. Со стороны никто не может понять, действительно ли пилот провёл плохой круг или просто потерял две-три десятые секунды из-за особенностей подачи энергии. Чтобы действительно говорить об ошибке пилота, нужно было бы предположить, что гонщик полностью понимает каждую деталь программного обеспечения или стратегии и в любой момент учитывает её. Нельзя требовать этого от пилота. Потому что сейчас система просто слишком сложная.

Мы решим эту проблему. Я в этом уверен. Это определённо шаг вперёд. При этом мы все понимали, что это ещё не будет окончательным решением, потому что мы не хотели полностью менять систему за один день. Поэтому мы движемся постепенно. Но считаю, что в какой-то момент мы полностью возьмём эту проблему под контроль», — приводит слова Комацу издание Motorsport-Total.