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В «Мерседесе» заметили значительный разрыв между Норрисом и Пиастри

В «Мерседесе» заметили значительный разрыв между Норрисом и Пиастри
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Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста заявил, что между пилотами Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри образовался значительный разрыв в скорости после того, как «Макларен» внедрил новые обновления в первой половине сезона-2026.

«Безусловно, это было серьёзное обновление, и оно должно было повлиять на их выступление. Но если посмотреть на разницу между двумя их машинами, она тоже была значительной. В целом видели, что «Макларен» — команда, которая во многих случаях хорошо выступала в этом году, хотя между двумя гонщиками были определённые колебания в плане того, кто быстрее. При этом мы уже несколько раз видели сильные выступления Норриса в этом сезоне. Возможно, в этих условиях, с такой настройкой машины и с точки зрения работы с шинами, он находился в очень хорошем состоянии и отлично всё исполнил», — приводит слова Ресты издание F1Oversteer.

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