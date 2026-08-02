В «Хонде» заявили о прогрессе в партнёрстве с «Астон Мартин»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ выразил уверенность в прогрессе «Астон Мартин» по ходу сезона-2026. По его словам, сотрудничество японского производителя с британской командой становится лучше с каждым днём.

«Наше сотрудничество с «Астон Мартин» становится всё лучше и лучше. Думаю, сейчас мы полностью согласны, как улучшать общие характеристики машины, какие цели перед собой ставить и какие испытания проводить, чтобы их достичь.

В Венгрии мы сосредоточились на обновлении шасси. На следующем этапе в Зандворте обновления будут в основном связаны с силовой установкой, но когда мы что-то меняем, никогда не развиваем только одну сторону — эти направления всегда идут вместе. В этом смысле мы хотим убедиться, что добьёмся хорошего результата на следующем этапе», — приводит слова Ватанабэ издание GPFans.