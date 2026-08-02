Сами Паяри выиграл домашнее Ралли Финляндии и одержал вторую подряд победу в WRC

Финский гонщик «Тойоты» Сами Паяри стал победителем Ралли Финляндии — 10-го этапа чемпионата мира по ралли WRC. Для 24-летнего пилота это вторая подряд победа в сезоне после дебютного триумфа на Ралли Эстонии.

Паяри и его штурман Марко Салминен начали заключительный день с преимуществом 46,4 секунды и сохранили лидерство. Финский экипаж не стал бороться за дополнительные очки на последних спецучастках и завершил ралли с преимуществом 26,7 секунды над шведом Оливером Сольбергом.

Победа Паяри стала 200-й в истории WRC для финских гонщиков. Двумя неделями ранее он принёс Финляндии 199-й успех, выиграв Ралли Эстонии. Также Паяри стал 14-м финном, победившим на домашнем этапе чемпионата мира в эпоху WRC.

Второе место занял Оливер Сольберг, который выиграл зачёт Super Sunday, несмотря на сильные боли в спине после жёсткого приземления. Третьим стал лидер чемпионата Элфин Эванс. Британец перевернулся в субботу, однако болельщики помогли вернуть его автомобиль на трассу, а механики «Тойоты» восстановили машину во время дневного сервиса.

Эванс выиграл заключительный спецучасток Wolf Power Stage, опередив Сольберга на 0,025 секунды. После Ралли Финляндии британец увеличил преимущество в общем зачёте до 30 очков над Паяри.

«Тойота» заняла первые три места и одержала восьмую победу на Ралли Финляндии за последние девять лет. Следующий этап WRC пройдёт в Парагвае с 27 по 30 августа.

Общий зачёт WRC после Ралли Финляндии:

1. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) — 2:14:26.1

2. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +36.4.

3. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +1:29.2.

4. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:42.7.

5. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +2:51.4.

6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:57.6.

7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +4:16.1.

8. Яри-Матти Латвала (Toyota Gazoo Racing WRT) +7:32.8.

9. Роберт Вирвес (Skoda Fabia RS Rally2) +7:53.1.

10. Теэму Сунинен (Toyota GR Yaris Rally2) +8:15.4.