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«Феррари» усилила технический отдел, переманив инженера из «Астон Мартин»

«Феррари» усилила технический отдел, переманив инженера из «Астон Мартин»
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Инженер Карлос Санчес Мартинес, работавший в «Астон Мартин» с 2019 года, присоединился к «Феррари» на позиции специалиста по прочности шасси.

«Спустя почти восемь лет Гран-при Сильверстоуна стал моим последним гоночным уикендом в составе команды «Астон Мартин» («Рейсинг Поинт», когда я пришёл в команду). Это был совершенно невероятный период в моей жизни, который я провёл с потрясающими людьми и одними из величайших гонщиков в истории этого вида спорта. Вместе мы праздновали множество подиумов, победу и завоевание поул-позиции.

Когда я пришёл в команду, думал, что самым захватывающим в этом пути будет сама работа. Со временем понял, что самое приятное — это делиться опытом с товарищами по команде и вместе двигаться вперёд как в хорошие, так и в трудные времена. Мне невероятно повезло разделить это приключение с выдающимися коллегами и исключительно талантливыми людьми, у которых многому научился за эти годы. Искренне благодарен за эту главу моей жизни в зелёном цвете. Спасибо всем, кто был частью этого пути. Теперь пришло время для нового вызова в Формуле-1, новой команды и новых цветов», — написал Санчес Мартинес в своём профиле на LinkedIn.

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